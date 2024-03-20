Elazığ'da 'depremin habercisi' iddiası: Gökyüzünde sirrokümülüs bulutları oluştu

Elazığ'da bugün sabah saatlerinde sirrokümülüs bulutları görüldü. Bazı yurttaşlar bulutların deprem habericisi olduğunu öne sürdü.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:58
Elazığ'da 'depremin habercisi' iddiası: Gökyüzünde sirrokümülüs bulutları oluştu
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Elazığ’da yurttaşlar sirrokümülüs bulutları ile güne başladı. Bazı yurttaşlar ellerine aldıkları cep telefonları ile gökyüzünde yaşanan doğa olayını görüntüledi.

Yüksek seviyede bulunan bu bulut tipi daha çok yağmur habercisi olarak nitelendirilirken, bazı yurttaşlar ise bu tür bulutların deprem habercisi olduğuna inanıyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden ertesi gün akşam saatlerine kadar Elazığ ve ilçelerinde kuvvetli sağanak yağışın beklendiğini, vatandaşlardan olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarını istedi.


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