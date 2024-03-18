TOKİ Başkanı Bulut'tan hak sahibi yurttaşa yumruk: 'Hak arama özgürlüğüne saldırı'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katılımıyla İzmit Sekbanlı-Sepetçi'de TOKİ konutlarının anahtar teslim töreni yapıldı. Törende bir hak sahibi, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a tepki gösterdi. Bulut, kendisine tepki gösteren hak sahibi İshak Arslan'a yumruk attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 22:15
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla İzmit Sekbanlı-Sepetçi'de inşa edilen TOKİ konutlarının anahtar teslim programında TOKİ Başkanı Ömer Bulut katıldı.

Bulut, kendisine tepki gösteren hak sahibi İshak Arslan'a yumruk attı.

Konuya dair eleştirilerde bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, "AK Parti hükümeti, TOKİ üzerinden vaat ettiği konutları teslim ederken bile vatandaşın gerçek sesine kulak tıkıyor. İnsanlarımız soğukta 'gerçek hak sahibiyiz' diye bağırırken, yöneticilerin şiddetle cevap vermesi, yaşanan adaletsizliğin tuz biberi oldu. TOKİ'nin anahtar teslim töreni, gerçek hak sahiplerinin seslerinin bastırıldığı bir şova dönüştü. AK Parti hükümetinin vatandaşa bakış açısının net bir özeti" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Kanko, hak sahibine atılan yumruk tepki göstererek X hesabından şu açıklamayı yaptı:

“TOKİ’nin yarattığı mağduriyetler yetmezmiş gibi TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un mağduriyetini dile getiren hak sahibi vatandaşı tokatlaması tam bir skandaldır. Yıllardır ev sahibi olma umuduyla hem aidat hem de kira ödeyen vatandaşlarımız, hak ettikleri anahtarları alacakları günü beklerken, TOKİ Başkanı'nın şiddetine uğradı. Kocaeli İzmit'te yaşanan ve tüm ülke kamuoyunun tanık olduğu bu manzara, hükümetin vatandaşa verdiği değerin açık bir göstergesi. TOKİ'nin anahtar teslim töreni, gerçek hak sahiplerinin seslerinin bastırıldığı bir şova dönüştü.

"HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI"

İshak Arslan gibi hak sahibi vatandaşlarımızın iddia ettiği şiddet, sadece fiziksel bir saldırı değil, aynı zamanda hak arama özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır. TOKİ Başkanı'nın davranışı, hükümetin bu tür hak arayışlarını nasıl karşıladığının kanıtıdır. Vatandaşın sıkıntısını dinlemek yerine, hak sahiplerini dışlamak, susturmak ve şiddete başvurmak kabul edilemez! AK Parti hükümeti, TOKİ üzerinden vaat ettiği konutları teslim ederken bile vatandaşın gerçek sesine kulak tıkıyor. İnsanlarımız soğukta 'gerçek hak sahibiyiz' diye bağırırken, yöneticilerin şiddetle cevap vermesi, yaşanan adaletsizliğin tuz biberi oldu. TOKİ'nin bu yönetim anlayışı, AK Parti hükümetinin vatandaşa bakış açısının net bir özeti. Bizler CHP olarak bu adaletsizliğin karşısındayız ve TOKİ’deki mağduriyetler son bulana kadar hak sahiplerinin ve vatandaşlarımızın yanındayız.”


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