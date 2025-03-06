Halı saha maçı dönüşünde kaza: 3 yaralı
Mardin’de, halı saha maçından dönen 4 arkadaşın bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Park halindeki araçlara çarparak durabilen otomobilin ters döndüğü kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.15'te Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Halı saha maçından dönen 4 arkadaşın bulunduğu 34 BLH 44 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Park halindeki araçlara çarparak ters dönen otomobilde bulunan Şehmus A. (17), Bünyamin A. (17) ve Davut P. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şehmus A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Etiketler: #halı saha #kaza #mardin
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