Şanlıurfa'da feci kaza... Yaralı ve ölüler var!

Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının ise, durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Şanlıurfa'da feci kaza... Yaralı ve ölüler var!
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AA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 14:52

Siverek-Diyarbakır karayolu 13. kilometresinde Ramazan Öngün (65) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sürücü ile otomobilde bulunan Vesile Öngün'ün (50) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Hanifi Öngün (30) ise, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #otomobil #şarampol #Şanlıurfa #kaza

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