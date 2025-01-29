Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında gözaltı sayısı 28 oldu!

Kartalkaya’da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün diğer işletmesi Gazelle Otel’in kat görevlisi de gözaltına alındı.

Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında gözaltı sayısı 28 oldu!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 13:40

Bolu’nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasında yaralanan 50 kişiden 48’inin tedavisi tamamlandı.

Dava dosyasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı ise 28’e yükseldi. Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün diğer işletmesi Gazelle Otel’in kat görevlisi İ.E. de gözaltına alındı.

19 kişinin tutuklandığı dosya kapsamında denetim firması FQC Global Danışmanlık A.Ş.’nin yetkilisi Ali Ağaoğlu’nun adliyede, Gazelle Otel kat görevlisi İ.E.’nin ise jandarmada işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Grand Kartal Otel #Otel #Yangın #Kartalkaya

İlgili Haberler

78 kişiye mezar olmuştu: Bakanlık, Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı

78 kişiye mezar olmuştu: Bakanlık, Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı
Bakanlık müfettişlerinden Grand Kartal Otel'de inceleme

Bakanlık müfettişlerinden Grand Kartal Otel'de inceleme
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün damadının ifadesi ortaya çıktı: 'Turizm Bakanlığı'ndan gelen yetkililer oteli her yönüyle denetledi'

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün damadının ifadesi ortaya çıktı: 'Turizm Bakanlığı'ndan gelen yetkililer oteli her yönüyle denetledi'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler