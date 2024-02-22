Elazığ'da gazeteciyi darp eden koruma polisinin sanık olarak dosyaya eklenmesini mahkeme reddetti

Elazığ'da eski bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum’un önünde gazeteci Ardıl Batmaz’ı darp eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın koruma polisi Ömer Faruk Taş hakkında, 'basit yaralama' suçundan açılan davanın duruşmasında mahkeme, Şerifoğulları’nın azmettirici olarak dosyaya eklenmesinin reddine karar verdi.

ANKA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:51
Elazığ'da gazeteciyi darp eden koruma polisinin sanık olarak dosyaya eklenmesini mahkeme reddetti
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Haber takibi yapan gazeteci Ardıl Batmaz’ı, 26 Nisan 2022'de eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un önünde darp eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın koruma polisi Ö.F.T. hakkında 'basit yaralama' suçlamasıyla açılan davanın üçüncü duruşması bugün Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, Batmaz, avukatı Kader Arat ile Zilan Şan katılırken, sanık polis Ömer Faruk Taş bulunmadı.

AKP’Lİ BAŞKAN GAZETECİYE 'ÇAKAL' DEMİŞTİ

Duruşmada söz alan avukat Zilan Şan ile Kader Arat, hazırlanan yeni bilirkişi raporunda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın, "alın şu çakalı" diyerek Batmaz'ın darp edilmesinin azmettiricisi olduğunu ve dosyaya sanık sıfatıyla eklenmesi gerektiğini ileri sürdü. Batmaz'ı darp eden ancak kimlik tespiti yapılmayan şahsın kimlik tespitinin yapılarak dosyaya eklenmesini talep eden avukatlar, ayrıca suçlamalar arasına iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunun eklenmesini de istedi.

İlgili kolluğa müzakere yazılarak "şahıs 5" olarak kodlanan kişinin kimliğinin tespit edilmesi talebini kabul eden mahkeme, ''iş ve çalışma hürriyetinin ihlali'' suçundan yargılama istemini ise hükümle birlikte değerlendirmeye karar verdi. Yeni bilirkişi raporu doğrultusunda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın dosyaya sanık olarak eklenmesi talebi ise reddedildi.

Duruşma 27 Haziran’a ertelendi.



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