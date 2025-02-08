Elazığ'da 'gizli buzlanma' peş peşe kaza getirdi: 4 yaralı

Elazığ’da gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen iki farklı kazada toplamda 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da 'gizli buzlanma' peş peşe kaza getirdi: 4 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 11:03

Elazığ’da etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan gizli buzlanma, trafik kazalarına neden oldu.

4 KİŞİ YARALANDI

Kentte farklı noktalarda meydana gelen iki kazada toplam dört kişi yaralandı.

İlk kaza, Sivrice yolu Kinederiş rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun buzlanma nedeniyle iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza ise sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi yolunda meydana geldi. Çaydaçıra Mahallesi’ne yolcu götüren bir halk otobüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada üç kişi hafif şekilde yaralanırken, otobüste maddi hasar oluştu.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #trafik kazaları #Trafik kaza #kaza

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