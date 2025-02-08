Elazığ'da 'gizli buzlanma' peş peşe kaza getirdi: 4 yaralı
Elazığ’da gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen iki farklı kazada toplamda 4 kişi yaralandı.
Elazığ’da etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan gizli buzlanma, trafik kazalarına neden oldu.
4 KİŞİ YARALANDI
Kentte farklı noktalarda meydana gelen iki kazada toplam dört kişi yaralandı.
İlk kaza, Sivrice yolu Kinederiş rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun buzlanma nedeniyle iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İkinci kaza ise sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi yolunda meydana geldi. Çaydaçıra Mahallesi’ne yolcu götüren bir halk otobüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada üç kişi hafif şekilde yaralanırken, otobüste maddi hasar oluştu.
Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #trafik kazaları #Trafik kaza #kaza
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de 'İmamoğlu' paniği: 'Cumhurbaşkanı'na gittiler'
- Peker, Devlet Bahçeli için harekete geçti
- Dervişoğlu'nun çıkışı kulisleri hareketlendirdi
- Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' itirafı
- Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a flaş yanıt
- Erdoğan isim vererek İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Mansur Yavaş'tan 'aday'lık çıkışı
- Terör örgütünden Türkiye’ye sunulan koşullar
- 'Yeri garanti olan tek bakan var'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'İmralı ziyaretleri' yorumu