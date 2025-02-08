Sökülen rütbeler birilerine yeni rütbeler kazandıracak

08 Şubat 2025 Cumartesi

Orası kesin. Aksi takdirde ne hukuk ne vicdan teğmenlere verilen ihraç cezasını açıklamaya yeter. Geçen yıla kadar okunan andın resmi törenden sonra okunmasını sorun olarak görmek başlı başına bir sorundur. Ülkenin ve harp okullarının kurucusu olan Atatürk’ün adının anılmasından resmi iktidarın rahatsız olmasına kimse şaşırmaz. Ancak Harp Okulu’nda okumuş ve kendileri mezun olurken bu andı okumuş rütbelilerin bu genç teğmenlerin ihraç edilmesine sessiz kalmaları anlaşılır bir şey değil. Okudukları anda sahip çıkamayacak kadar yüreksiz bu komutanlardan ne vatana ne millete hayır gelir. Teğmenlerden söktükleri rütbelerle kendilerine gelecekte verilecek rütbeleri garantilemiş oldular. O rütbelerin hayrını görsünler diyeceğim ama asla göremeyecekler. TSK, CIA-FETÖ-AKP işbirliği ile operasyon çekilirken kendi konforlarını ve gelecekte alacakları rütbeleri düşünerek sessiz kalanlar, kozmik odanın açılmasına göz yumanlar hayrını görmedi zira.

Teğmenlerin ihracından sonra yaptıkları açıklama da zevahiri kurtaracak gibi değil. Siz bu milleti ahmak mı sanıyorsunuz? Cumhurbaşkanı “Siz kime kılıç çekiyorsunuz?” deyip ihsası rey açıklaması yaptıktan sonra sizin bu açıklamalarınız lafıgüzaftır. Bal gibi Mustafa Kemal adından rahatsızlıktır ihraç kararı. Varsayalım ki disiplinsizlik yaptılar, verilecek ceza ihracı mı gerektirir? Vatana ihanet mi ettiler, darbe teşebbüsünde mi bulundular?

Resmi törenden sonra bu andı okumak için komutanlarına başvurup izin istemeleri bile abestir. Başvurduklarında komutanların, “Ne demek evladım. Ülkemizin ve ordumuzun kurucusunun adı üzerine ant içmek için izne ihtiyaç mı var?” demeleri gerekirdi.

Hele hele ihraçtan sonra açıklanan gerekçeli kararda “Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı ifade eden ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözünü amacı dışında ve karşıtlık içeren protest bir eylemde kullanmak disiplinsizlik olacağı gibi, sözün değerini de azaltan bir davranış olacaktır” şeklinde yer alan cümleler evlere şenlik. Ne demek Mustafa Kemal’in askerleriyiz sözünü amacı dışında kullanmak ve karşıtlık içeren protest bir eylem Allah aşkına?

O zaman siyasal İslamcılar da olur olmaz her olayda tekbir getiriyor diye dini literatürden tekbiri mi kaldıralım şimdi?

Efendim mezuniyet tören yönergesinde bu ant yokmuş. İyi de teğmenler törenden sonra bunu okuyor. Yörüngede olmayan başka antları okumakta bir sakınca yok ama.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’ya ne demeli? Hafiyeliğe soyunup teğmenlerin peşine fotoğrafçı ile birlikte polis takmış anlaşılan. O öğrenciler sizin evladınız gibidir. Hata da yapmış olabilirler. Kulaklarını çekersiniz, uyarırsınız olur biter. Sizin çektirdiğiniz o videolar olmasa kamuoyunun belki de haberi bile olmayacaktı. Aman ne büyük bir iş yaptınız, aferin. İhraç kararını veren disiplin kurulu üyeleri, milli savunma bakanı, Genelkurmay başkanı ile birlikte siz de tarihe geçtiniz. Keşke bu şekilde geçmeseydiniz.

Efendim kurumun disiplin anlayışı falan... Geçiniz efendim geçiniz. Disipline o kadar önem verseydiniz mahdumunuz okulun atış poligonunda sabah akşam devletin mermilerini babasının malı gibi sıkmazdı. Umarım doğru değildir. Gelen iddialar bu yönde. Demek ki Afyoncu birilerinin peşine hafiye takarken başkaları onun ve oğlunun peşine hafiye takmış.