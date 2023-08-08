Elazığ’da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde hafif ticari araç ile römorkunda buğday taşıyan traktör çarpıştı. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 13:23
Elazığ’da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı
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Kovancılar-Tunceli kara yolunda, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 ABF 965 plakalı hafif ticari araç ile römorkunda buğday bulunan traktör çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör yan yatarken, kazada 1’i ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Ambulans Elazığ

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