Elazığ’da aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Elazığ’da refüje çıkarak ağaç ve aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Polis ekipler olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

İHA
Yayınlanma: 06.08.2023 - 07:53
Elazığ’da aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
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Kaza, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 CDN107 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaç ve aydınlatma direğine çarptı.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Elazığ takla trafik kazası

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