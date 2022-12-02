Elazığ'da hareketli gece: Emniyet binasına girmeye çalıştı, havaya ateş açılarak durduruldu

Elazığ'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne girmeye çalışan otomobilin sürücüsü, polisin havaya ateş açması sonucu durduruldu. Otomobilden inen ve alkollü olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
02 Aralık 2022 Cuma, 07:35
Elazığ'da hareketli gece: Emniyet binasına girmeye çalıştı, havaya ateş açılarak durduruldu
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 İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde, 1 Aralık akşam saatlerinde binaya yaklaşan ve içeri girmeye çalışan bir otomobilin kimliği henüz belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymadı.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Otomobilin sürücüsünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine polis ekiplerince havaya ateş açıldı. Bunun üzerine otomobilini durdurup, araçtan inen sürücü, gözaltına alındı.

'YOLLARI BİLMİYORDUM' DEDİ

Alkollü olan sürücünün kente yeni taşındığı için yolları bilmediğini, yanlışlıkla müdürlüğe girmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

İfadesi alınmak üzere Emniyet'e götürülen sürücünün işlemleri devam ediyor. 


Elazığ Emniyet sürücü

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