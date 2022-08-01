Elazığ'da hastane önündeki kavgada vurulmuştu: Kurtarılamadı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:35

Fırat Üniversitesi Hastanesi içinde, 27 Temmuz'da iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ahmet Yılmaz, silahla Abdulhadi Bilkent'i başından, 1 kişiyi de bacağından vurdu. Mermilerin isabet etmesiyle olayla ilgisi olmayan 1 kişi de yaralandı.

Abdulhadi Bilkent'in duran kalbi, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedaviye alınan Bilkent, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı ise taburcu edildi.

Öte yandan Ahmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından saldırının hemen ardından yakalanarak, tutuklanmıştı.