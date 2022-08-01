Elazığ'da hastane önündeki kavgada vurulmuştu: Kurtarılamadı

Elazığ’da, 5 gün önce hastane önünde meydana gelen silahlı kavgada, başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Abdulhadi Bilkent (34), yaşamını yitirdi. Kavgada yaralanan 2 kişi ise taburcu edildi.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:35
Elazığ'da hastane önündeki kavgada vurulmuştu: Kurtarılamadı
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Fırat Üniversitesi Hastanesi içinde, 27 Temmuz'da iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ahmet Yılmaz, silahla Abdulhadi Bilkent'i başından, 1 kişiyi de bacağından vurdu.  Mermilerin isabet etmesiyle olayla ilgisi olmayan 1 kişi de yaralandı.

Abdulhadi Bilkent'in duran kalbi, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedaviye alınan Bilkent, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı ise taburcu edildi.

Öte yandan Ahmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından saldırının hemen ardından yakalanarak, tutuklanmıştı. 

 


Elazığ Hastane Silahlı çatışma çatışma

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