Elazığ'da hastanede silahlı çatışma: 1'i ağır 2 yaralı
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Ateş açan saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Elazığ'daki olay, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, klinikler B blok önünde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, belinden çıkardığı silahla ateş açtı.
Olayda 2 kişi yaralandı.
BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle acil bölümüne kaldırıldı. Kafasından kurşunla yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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