Elazığ'da iş cinayeti: İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti

Elazığ’da çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti. Elazığ'ın Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binada meydana gelen olayda, inşaatta çalışan işçi Naim Demir, dengesini kaybetmesi sonucu çalıştığı yerden aşağı düştü.

İHA
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:05
Elazığ'da iş cinayeti: İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Düşen işçiyi gören arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İnşaat işçileri, olay yerine gelen sağlık ekiplerine geç geldiklerini söyleyerek sitem etti.

Çevredekilerin müdahalesi sonucu sakinleşmenin ardından sağlık çalışanları, Demir'e müdahale etmeye başladı. 

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla alınan yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yaralı Naim Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 



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