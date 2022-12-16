Elazığ'da 'izinsiz kazı' yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Elazığ'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önleyici kolluk devriyesi esnasında şüpheli bir aracı takibe aldı. Takip sonucunda araçta bulunan 3 zanlının, merkez Kaplıkaya köyü Tilkideresi mevkisinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi.
MALZEMELERE EL KONULDU
Ekipler, izinsiz kazı yapan Ş.Y, A.Ş. ve N.T.S'yi suçüstü yakaladı. Bölgede, jeneratör, hilti ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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