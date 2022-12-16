Elazığ'da 'izinsiz kazı' yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Elazığ'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AA
16 Aralık 2022 Cuma, 12:50
Elazığ'da 'izinsiz kazı' yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önleyici kolluk devriyesi esnasında şüpheli bir aracı takibe aldı. Takip sonucunda araçta bulunan 3 zanlının, merkez Kaplıkaya köyü Tilkideresi mevkisinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Ekipler, izinsiz kazı yapan Ş.Y, A.Ş. ve N.T.S'yi suçüstü yakaladı. Bölgede, jeneratör, hilti ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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