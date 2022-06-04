Elazığ'da 'kaçak kazı' yapan 4 kişiye gözaltı

Elazığ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DHA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 14:02
Elazığ'da 'kaçak kazı' yapan 4 kişiye gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı ihbarı üzerine Harput Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi suçüstü yakaladı. Kazı malzemelerine el konuldu.
Ekipler, bir başka operasyonda ise 5 ayrı 'hırsızlık' suçundan aranan şüpheliyi yakaladı.

TUTUKLANDI

Gözaltına hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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