Elazığ'da 'kaçak kazı' yapan 4 kişiye gözaltı
Elazığ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı ihbarı üzerine Harput Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi suçüstü yakaladı. Kazı malzemelerine el konuldu.
Ekipler, bir başka operasyonda ise 5 ayrı 'hırsızlık' suçundan aranan şüpheliyi yakaladı.
TUTUKLANDI
Gözaltına hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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