Gaziantep'te 186 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

03 Haziran 2022 Cuma, 10:53

Gaziantep Emniyet Müdürlüğ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araca yönelik gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonrası araçta yapılan aramalarda 186 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.