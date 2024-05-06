Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 774 bin 282 lira ceza
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 2 kişiye 774 bin 282 lira para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yürütülen doğa koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında ilçe kırsalında salep soğanı toplayan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Yapılan kontrolde 30 kilogram salep bitkisi topladığı tespit edilen 2 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan 774 bin 282 lira para cezası kesildi.
Ekipler, salep soğanlarını tekrar ekimini yaptı.
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