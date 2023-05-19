Salep soğanı nedir? Salep soğanı toplamak yasak mı?
Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye toplamda 680 bin lira ceza kesildi. Peki, Salep soğanı nedir? Salep soğanı toplamak neden yasak?
Ülkemizde, 10 değişik cinse ait 80 farklı orkide türünden salep elde edildiği biliniyor. Salep orkideleri ülkemizde en çok Kastamonu, Sinop, Muğla, Antalya, Silifke, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Elazığ, Van, Muş, Bitlis’te bulunuyor. Dünyada ise en büyük salep üreticisi ülkeler Yunanistan ve Fransa.
SALEP SOĞANI NEDİR?
Salepgiller familyasından; tel köklü otsu bir bitkidir. Kökünde 2 tane yumru vardır. Bu yumrular nişasta benzeri polisakkarit glucomannan ismi verilen bileşikler içerir. Gövdesi, dik ve silindirimsidir. Çiçekleri salkım veya başak şeklindedir.
Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için doğadan toplanması yasak olan ve Tarım ve Orman Bakanlığından özel izinle dikilebiliyor. İçecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılması dolayısıyla talep gören salep orkidesinin üretim alanı ise her geçen yıl genişliyor.
SALEP SOĞANI TOPLAMAK YASAK MI?
Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) göre, nesli tehlike altında türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep bitkisinin doğadan toplanmasına izin verilmiyor. Salep ve yabani orkidelerin kök yumrularının sökülerek ticari amaçla toplanması, endemik olan bu bitkilerin zaman içinde yok olma tehlikesini ortaya çıkarıyor.
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