Elazığ'da 'kaçak tütün' operasyonu: 19 gözaltı

24 Haziran 2022 Cuma, 13:54

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ'da 19 şüphelinin piyasaya kaçak tütün sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve istihbari çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

ÇOK SAYIDA KAÇAK MALA EL KONULDU

Adreslerde arama yapan ekipler, değişik gramaj, paket ve kutular halinde; piyasa değeri 510 bin TL olan toplam 3 ton 500 kilo kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin işlemleri sürüyor.