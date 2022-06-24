Elazığ'da 'kaçak tütün' operasyonu: 19 gözaltı

Jandarmanın Elazığ'da düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 510 bin TL olan 3 ton 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 19 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA
24 Haziran 2022 Cuma, 13:54
Elazığ'da 'kaçak tütün' operasyonu: 19 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ'da 19 şüphelinin piyasaya kaçak tütün sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve istihbari çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

ÇOK SAYIDA KAÇAK MALA EL KONULDU

Adreslerde arama yapan ekipler, değişik gramaj, paket ve kutular halinde; piyasa değeri 510 bin TL olan toplam 3 ton 500 kilo kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin işlemleri sürüyor. 


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