Elazığ'da, kamyonetin arkasında sürüklenen köpek kurtarıldı

01 Aralık 2021 Çarşamba, 18:12

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na bir köpeğin aracın arkasına bağlanarak sürüklendiğinin ihbar edilmesi üzerine ekipler müdahale etti.

Jandarma ekipleri tarafından yaralı köpek, asılı olduğu kamyon arkasından alınarak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne götürülüp tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan köpeğin Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi.

Köpeğe eziyet eden şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.