Elazığ'da, kamyonetin arkasında sürüklenen köpek kurtarıldı
Elazığ’da Tadım Köyü yakınlarında bir kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklenen köpek, olayı görüntüleyen vatandaşın ihbarı üzerine kurtarıldı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na bir köpeğin aracın arkasına bağlanarak sürüklendiğinin ihbar edilmesi üzerine ekipler müdahale etti.
Jandarma ekipleri tarafından yaralı köpek, asılı olduğu kamyon arkasından alınarak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne götürülüp tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan köpeğin Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi.
Köpeğe eziyet eden şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
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