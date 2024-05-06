Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 zanlı yakalandı

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 zanlı yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:37
Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 zanlı yakalandı
Abone Ol google-news

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlal etme, ruhsatsız silah bulundurmak ve hükümlünün kaçması, basit yaralama, uyuşturucu madde kullanmak suçundan olmak üzere birçok farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 zanlı yakalandı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda, Kültür Mahallesi Bağlar Sokak ve Yıldız Bağları Mahallesi Pertek Caddesi üzerinde meydana gelen kasten yaralama olayında 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlan ve adliyeye sevk edilen 17 zanlı ve 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Elazığ haberleri

İlgili Haberler

Yazarımız Barış Terkoğlu'na hapis cezası... Karara tepki yağıyor: 'Özgürce suç işlensin diye…'

Yazarımız Barış Terkoğlu'na hapis cezası... Karara tepki yağıyor: 'Özgürce suç işlensin diye…'
Ankara'da cezaevinden izinli çıkıp kadına saldıran sanığa 16 yıl hapis

Ankara'da cezaevinden izinli çıkıp kadına saldıran sanığa 16 yıl hapis
Tatil edilen Göztepe-Altay maçında tribüne fişek atan sanığa 15 yıl hapis

Tatil edilen Göztepe-Altay maçında tribüne fişek atan sanığa 15 yıl hapis
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi
Gemlik’te acı kaza: Çöp kamyonu kadını ezdi, ölümle sonuçlandı

Gemlik’te acı kaza: Çöp kamyonu kadını ezdi, ölümle sonuçlandı
Erdoğan seçim sözünü unuttu, kamuda işe alım eleştirisi yapan AKP’liye sinirlendi: Mülakat kalkmayacak

Erdoğan seçim sözünü unuttu, kamuda işe alım eleştirisi yapan AKP’liye sinirlendi: Mülakat kalkmayacak
Meteoroloji açıkladı: 6 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 6 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
CHP’li kurmaylar Erdoğan’ın söylem değişikliğini değerlendirdi: 'Niyet okuması yapmadık'

CHP’li kurmaylar Erdoğan’ın söylem değişikliğini değerlendirdi: 'Niyet okuması yapmadık'
52 yıl önce bugün bir cezaevi gecesinde idam edilmişlerdi: Unutulmadılar!

52 yıl önce bugün bir cezaevi gecesinde idam edilmişlerdi: Unutulmadılar!
İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Okan Buruk’tan Sivas maçı sonrası açıklama

Okan Buruk’tan Sivas maçı sonrası açıklama