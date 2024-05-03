Yazarımız Barış Terkoğlu'na hapis cezası... Karara tepki yağıyor: 'Özgürce suç işlensin diye…'

Yayınlanma: 03.05.2024 - 15:14

Güncelleme: 03.05.2024 - 15:15

Gazeteci ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu hakkında Odatv’de yayımlanan, "Türkiye’nin gündemindeki kararları hep aynı hakim veriyor" başlıklı haber ile gazetemizde yayımlanan, "Türkiye’yi karıştıran hakimi nereden hatırlıyorum" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek dava açılmıştı.

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in şikâyeti üzerine "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması dün görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Barış Terkoğlu ile avukatları katıldı.

Savcı, önceki duruşmada sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, Terkoğlu’nun "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

'KANUNUN MAKSADIYLA TERS DÜŞEN BİR MÜTALAA SÖZ KONUSU'

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Barış Terkoğlu, “Hakimler, savcılar, polisler birer yurttaştır. Dolayısıyla yaptıkları eylemler, aldıkları kararlar nedeniyle eleştirilebilirler. Onlara ayrı bir koruma zırhı Anayasa’ya aykırıdır. Yazdığım yazıların yüzde 90’ında yargıyı eleştiriyorum. Bu başka bir şey, hedef göstermek başka bir şey. Kanunun maksadıyla ters düşen bir mütalaa söz konusu. Kimi hakim ve savcılara eleştirilemezlik getiren bir mütalaa söz konusu” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'teki yazısına ilişkin beyanda bulunan Terkoğlu, "Akın Gürlek’in hakimliğin dışına çıkarak siyasi kararlar verdiği için eleştiriliyor. Bu davalar eleştiri yapılmasın diye açılıyor” diye konuştu.

2 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, Barış Terkoğlu'nun üzerine atılı, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçunu işlediği kanaatine varıldığını kaydederek, Terkoğlu'nu 2 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

KARARA TEPKİ YAĞIYOR: 'HÜKÜMSÜZDÜR'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), kurucu üyeleri arasında yer alan Terkoğlu'nun ceza almasının ardından açıklama yaptı.

Yürütme Kurulu imzalı açıklamada ortada bir suç olmadığına vurgu yapılarak, cezanın hükümsüz olduğuna işaret edildi:

"Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi kurucu üyelerinden gazeteci ve yazar Barış Terkoğlu 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan ceza almış bulunuyor. Terkoğlu, AKP’li yıllarda aydınlanma ve özgürlük mücadelesinde kararlı biçimde ön saflarda yerini almış ve bunun karşılığını mahkeme koridorlarında ve cezaevlerinde görmüştür.

Dün sonuçlanan davada da ortada bir suç yoktur, ama düzenin egemen güçlerinin haklı, yerinde, çarpıcı eleştirilere tahammül göstermeleri ihtimali de yoktur! Biliyoruz ki, ne sevgili Barış boyun eğer, ne Türkiye’nin aydınlığa giden yolu engellenebilir. Ülkemizin ilerici, devrimci, yurtsever aydınları bu tür saldırılara ve daha ağırlarına karşı şerbetlidir. Diktatörler ve onların mahkemeleri gelir geçer, aydınlanma kavgası sürer. Bu cezayı hükümsüz kılan da budur."

KEMAL OKUYAN: 'ÖZGÜRCE SUÇ İŞLENSİN DİYE...'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan da cezaya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Okuyan, Terkoğlu'nun halka ve ülkeye karşı işlenen suçların peşine düştüğünü bu nedenle cezalandırıldığını belirtti:

"Bu kaçıncı… Bıkmadılar Barışlarla uğraşmaktan. Barış Terkoğlu suç işlemiyor, halka ve ülkeye karşı işlenen suçların peşine düşüyor. Bu nedenle o ve onun gibi gazetecilerin peşine düşüyorlar. 'Özgürce' suç işlensin diye…"

Sosyal medyada, Terkoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin tepkilerden bazıları şu şekilde...

Yarın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü... Yargı şimdiden kutlamalara başladı, unutanlara cumhuriyetin kan kaybettiği bir ülkede basın ya da fikir özgürlüğünün olamayacağını hatırlattı. "Mahrem" kitabı için bu kaçıncı ceza, inanın unuttuk. Yazarımız Barış Terkoğlu'nun yanındayız https://t.co/nP9JjPRgVF — Haluk Hepkon (@halukhepkon) May 2, 2024

Yoksulluğun, savaşların, zindanların ve otokrasilerin beşiğidir ortadoğu coğrafyası…



Gazetecilerin ve muhalif düşüncenin hapislerle cezalandırıldığı, diktatörlerin ve aile fertlerinin saraylarda şatafat içinde yaşarken, halkının yoksulluk ve korku içine hapsolduğu çaresizliğin… https://t.co/epfeApoWyk — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 2, 2024

Adalet yalnız bizim değil çocuklarımızın da güvencesi. Eğer yargıyı militanlaştırırsanız, cemaatleştirirseniz, çeteleştirirseniz geleceğimizi de çalarsınız.

Yıllar önce, @baristerkoglu @barispehlivan Mahrem kitabında, Fethullahçı faillerin de olduğu bir çocuk istismarı dosyasının… pic.twitter.com/ul3yufoiQD — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) May 2, 2024

Onun ve gerçek gazetecilerin.. Her zaman.. pic.twitter.com/8lC9sA9pGb — Ayşenur Arslan (@AysenurArslantv) May 2, 2024

Varlığından onur duyduğumuz başarılı gazeteci Barış Terkoğlu kardeşimiz, siyasi yargı kararlarını eleştiren bir haber ile “Mahrem” kitabına yönelik engelleme kararlarını eleştirdiği Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısı nedeniyle iki yıl hapis cezası aldı.

3 Mayıs Dünya Basın… pic.twitter.com/qGAnD8b1jE — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) May 2, 2024

Barış Terkoğlu, ayağınızın altındaki taş, gözünüzün üzerindeki kaş, eğemediğiniz baş olmaya devam edecek.



Yanındayım kardeşim... https://t.co/U6bzPG6UCa — Murat AĞIREL (@muratagirel) May 2, 2024

Sevgili @baristerkoglu,

Son 20 yılda Düşman Ceza Hukuku uygulamalarının çoğuna şahit olduk. Ancak hukukun ve vicdanın askıya alındığı böyle bir dönem olmamıştı. Eminim ki dayanışmayla bu da geçecek..#DünyaBasınÖzgürlüğüGünü #İfadeHürriyeti #BasınÖzgürlüğü #HukukGüvenliği https://t.co/LfuKUSuK92 — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) May 2, 2024

Tabii ki hayattaki barışın ve BARIŞ TERKOĞLU’nun yanındayız.. Bu ne hazin tesadüf ki “3 MAYIS DÜNYA BARIŞ ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ”ne saatler kala, yazıya, basına ve özgürlüğe bir hançer daha saplandı ve Barış, iki yıl hapse mahkum edildi.. @baristerkoglu @kirmizikediyayinevi pic.twitter.com/626UST74z1 — Nebil Özgentürk (@nebilozgenturk) May 2, 2024

"Yeni Anayasa" öyle mi? Pek çok şeyin yanında, gazetecileri de rahat bıraktığınız, işlerini yaptıkları için cezalandırmadığınız zaman "bir ihtimal", ciddiye alınabilirsiniz.@baristerkoglu https://t.co/dkHoBvwRAB — Seda Selek (@SedaSelek1) May 2, 2024

Tarih Barış Terkoğlu’nu onurlu bir gazeteci, onu yargılayan sistemi ise utanç dönemi olarak yazacak…@baristerkoglu https://t.co/QV4n3e5HXK — Sedef Kabaş (@SedefKabas) May 2, 2024

Türkiye’nin yüzakı, evrensel çapta etik ve yetenek sahibi çok az sayıda gazeteciden biri olan değerli meslektaşım @baristerkoglu ‘na uydurulan bir suçla verilen hapis cezası; hukukun üstün olduğu bir devlet için utançtır. Tabii hukuk üstünse… Barış’ın yanındayım, yanındayız.… https://t.co/TK2HmRGSHC — Mine G. Kırıkkanat (@mkirikkanat) May 2, 2024

“Bu şekilde eleştiremeyeceksem, bunu dile getiremeyeceksem o zaman yaşamayayım!”

Barış Terkoğlu, siyasi yargı kararlarını eleştiren bir haber ile "Mahrem" kitabına yönelik engelleme kararlarını eleştirdiği bir yazısı nedeniyle iki yıl hapis cezası aldı. Barış’ın yazılarında… pic.twitter.com/mR2dZtXlAL — Barış Pehlivan (@barispehlivan) May 2, 2024