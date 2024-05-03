Yazarımız Barış Terkoğlu'na hapis cezası... Karara tepki yağıyor: 'Özgürce suç işlensin diye…'

Gazetemiz yazarı gazeteci Barış Terkoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in şikayeti üzerine, 'terörlede mücadele görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl hapse mahkûm edildi. Karara sosyal medyada tepki yağdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 15:14
Yazarımız Barış Terkoğlu'na hapis cezası... Karara tepki yağıyor: 'Özgürce suç işlensin diye…'
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Gazeteci ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu hakkında Odatv’de yayımlanan, "Türkiye’nin gündemindeki kararları hep aynı hakim veriyor" başlıklı haber ile gazetemizde yayımlanan, "Türkiye’yi karıştıran hakimi nereden hatırlıyorum" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek dava açılmıştı.

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in şikâyeti üzerine "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması dün görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Barış Terkoğlu ile avukatları katıldı.

Savcı, önceki duruşmada sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, Terkoğlu’nun "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

'KANUNUN MAKSADIYLA TERS DÜŞEN BİR MÜTALAA SÖZ KONUSU'

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Barış Terkoğlu, “Hakimler, savcılar, polisler birer yurttaştır. Dolayısıyla yaptıkları eylemler, aldıkları kararlar nedeniyle eleştirilebilirler. Onlara ayrı bir koruma zırhı Anayasa’ya aykırıdır. Yazdığım yazıların yüzde 90’ında yargıyı eleştiriyorum. Bu başka bir şey, hedef göstermek başka bir şey. Kanunun maksadıyla ters düşen bir mütalaa söz konusu. Kimi hakim ve savcılara eleştirilemezlik getiren bir mütalaa söz konusu” ifadelerini kullandı.  

Cumhuriyet'teki yazısına ilişkin beyanda bulunan Terkoğlu, "Akın Gürlek’in hakimliğin dışına çıkarak siyasi kararlar verdiği için eleştiriliyor. Bu davalar eleştiri yapılmasın diye açılıyor” diye konuştu.

2 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, Barış Terkoğlu'nun üzerine atılı, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçunu işlediği kanaatine varıldığını kaydederek, Terkoğlu'nu 2 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

KARARA TEPKİ YAĞIYOR: 'HÜKÜMSÜZDÜR'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), kurucu üyeleri arasında yer alan Terkoğlu'nun ceza almasının ardından açıklama yaptı. 

Yürütme Kurulu imzalı açıklamada ortada bir suç olmadığına vurgu yapılarak, cezanın hükümsüz olduğuna işaret edildi:

"Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi kurucu üyelerinden gazeteci ve yazar Barış Terkoğlu 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan ceza almış bulunuyor. Terkoğlu, AKP’li yıllarda aydınlanma ve özgürlük mücadelesinde kararlı biçimde ön saflarda yerini almış ve bunun karşılığını mahkeme koridorlarında ve cezaevlerinde görmüştür. 

Dün sonuçlanan davada da ortada bir suç yoktur, ama düzenin egemen güçlerinin haklı, yerinde, çarpıcı eleştirilere tahammül göstermeleri ihtimali de yoktur! Biliyoruz ki, ne sevgili Barış boyun eğer, ne Türkiye’nin aydınlığa giden yolu engellenebilir.  Ülkemizin ilerici, devrimci, yurtsever aydınları bu tür saldırılara ve daha ağırlarına karşı şerbetlidir. Diktatörler ve onların mahkemeleri gelir geçer, aydınlanma kavgası sürer. Bu cezayı hükümsüz kılan da budur."

KEMAL OKUYAN: 'ÖZGÜRCE SUÇ İŞLENSİN DİYE...'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan da cezaya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Okuyan, Terkoğlu'nun halka ve ülkeye karşı işlenen suçların peşine düştüğünü bu nedenle cezalandırıldığını belirtti:

"Bu kaçıncı… Bıkmadılar Barışlarla uğraşmaktan. Barış Terkoğlu suç işlemiyor, halka ve ülkeye karşı işlenen suçların peşine düşüyor. Bu nedenle o ve onun gibi gazetecilerin peşine düşüyorlar. 'Özgürce' suç işlensin diye…"

Sosyal medyada, Terkoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin tepkilerden bazıları şu şekilde...


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