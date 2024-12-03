Elazığ’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Yayınlanma: 03.12.2024 - 15:37

Güncelleme: 03.12.2024 - 15:37

Elazığ-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Elazığ yönünden Bingöl istikametine seyir halindeki bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Yoldan çıkan araç takla atarak durabildi.





Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine ve güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.