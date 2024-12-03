Elazığ'da korkunç kaza... TIR ile otomobil çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ahmet Yılmaz hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Feci kaza, dün akşam saatlerinde Kovancılar ilçesine bağlı Saraybahçe köyü mevkisinde meydana geldi.
S.K. idaresindeki TIR ile Ahmet Yılmaz'ın yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada Yılmaz ağır yaralanırken, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ahmet Yılmaz, hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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