Şüpheli araç ekipleri harekete geçirdi! Elazığ'da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 tutuklama
Elazığ'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çevre illerden gelen bir şüpheli araç durduruldu.
TUTUKLANDILAR
Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 954 gram esrar ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #uyuşturucu operasyonu #uyuşturucu
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