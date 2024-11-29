Şüpheli araç ekipleri harekete geçirdi! Elazığ'da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 tutuklama

Elazığ'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Şüpheli araç ekipleri harekete geçirdi! Elazığ'da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 13:23

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çevre illerden gelen bir şüpheli araç durduruldu.

TUTUKLANDILAR

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 954 gram esrar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #uyuşturucu operasyonu #uyuşturucu

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