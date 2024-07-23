Elazığ'da örtü yangını... 6 saatte söndürüldü!

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde orman yakınında çıkan örtü yangını, ekiplerin 6 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 11:34
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Karakoçan ilçesine bağlı Okçular köyü kırsalındaki orman yakınında, dün saat 23.00 sıralarında örtü yangını çıktı.

İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile ilçe ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın söndürme çalışmalarına köylüler de traktörleriyle yardım etti.

Yangın, ekiplerin 6 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bölgedeki zararın belirlenmesi için için çalışma sürüyor.

 


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