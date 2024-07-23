Ankara'da çöp toplama alanında yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor
Ankara'nın Akyurt ilçesinde çöp toplama alanında yangın çıktı. Yangında gökyüzünü dumanlar kapladı.
Akyurt ilçesinde akşam saat 18.00 sıralarında çöp toplama alanında yangın çıktı. Alevler içinde kalan alana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına 100'e yakın personel, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 7 araç ve 2 büyük tanker, Akyurt Belediyesi'ne ait 3 arazöz ve 4 kepçe, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 tanker, 2 paletli kepçe ile müdahale ediliyor.
Yangın nedeniyle ilçenin üstünü duman kaplarken, yurttaşlar zor anlar yaşadı.
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