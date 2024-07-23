Ankara'da çöp toplama alanında yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Akyurt ilçesinde çöp toplama alanında yangın çıktı. Yangında gökyüzünü dumanlar kapladı.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 00:32
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Akyurt ilçesinde akşam saat 18.00 sıralarında çöp toplama alanında yangın çıktı. Alevler içinde kalan alana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Yangına 100'e yakın personel, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 7 araç ve 2 büyük tanker, Akyurt Belediyesi'ne ait 3 arazöz ve 4 kepçe, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 tanker, 2 paletli kepçe ile müdahale ediliyor. 

Yangın nedeniyle ilçenin üstünü duman kaplarken, yurttaşlar zor anlar yaşadı.


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