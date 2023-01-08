Elazığ’da otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
Elazığ’da kavşakta otomobil ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza, sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi Çaydaçıra Kavşağı’nda meydana geldi.
İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ABJ 083 plakalı otomobile, 23 ADE 172 plakalı belediye otobüsü çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada her iki araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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