14 yaşındaki sürücü fren yerine 'gaza' bastı, otomobil karşı sokağa uçtu
Ataşehir'de 14 yaşındaki Mehmet Alp Ç.'nin kullandığı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu virajda bariyerleri aşarak karşı sokağa uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yeni Sahra Mahallesi D-100 Karayolu, yan yolda, saat 03.00 sıralarında 14 yaşındaki Mehmet Alp Ç.'nin kullandığı 34 AED 271 plakalı otomobil, D-100 Karayolu'ndan Yavuzlar Caddesi'ne dönerken viraja hızlı girdi.
ARAÇTA SIKIŞTI
Bir anda panik yapan çocuk sürücü, bu sırada fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak yaklaşık 20 metre uçup karşı sokaktaki boşluğa düştü.
Otomobilde bulunan 1 kişi yardıma gelen yurttaşlar tarafından kurtarılırken, çocuk sürücü otomobil içinde sıkıştı.
TEDAVİYE ALINDILAR
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
"KULLANAN KİŞİ ÇOCUK GÖRDÜĞÜM KADARIYLA"
Kazayı görüp yardıma koşan Mehmet Ali Çelik, “Kazanın sesini duydum, dumanın çıktığını gördüm, koşarak geldim. Geldiğimde bir arkadaşımız buradaydı. Kullanan kişi çocuk gördüğüm kadarıyla. Yanındaki büyük birisiydi. Kapıyı açmaya çalıştık, içeriden kilitlenmişti. Kapıyı açtık, o sırada da itfaiye ekipleri geldi" dedi.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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