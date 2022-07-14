Dolar/TL 2022 rekorunu kırarken Nebati döviz kazanıyoruz paylaşımı yaptı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:20

Hazine ve Maiye Bakanı dün ve bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere ilişkin görüşlerine yer verdiği bir tweet dizisi oluşturdu.

Türk Lirası değer kaybederken yaptığı paylaşımlarla eleştirilen Bakan Nebati, bugün de dolar/TL paritesinde 2022 yılı zirvesi kaydedilirken "Bugün açıklanan sanayi üretimi verileri ise, Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde sanayi gibi dış ticarete konu ve döviz kazandırıcı bir sektörün ivme kazanarak güçlendiğini göstermektedir" ifadelerine yer verdiği bir paylaşım yaptı.

Nebati oluşturduğu tweet zincirinin tamamında şu ifadelere yer verdi:

-Türkiye Ekonomi Modeli’nin nihai hedefi büyümeyi sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kılmaktır.

Dün açıklanan Mayıs ayı işgücü verileri ekonomik aktivitedeki artışın istihdam sağladığını ve kapsayıcı olduğunu göstermekteydi.

Türkiye Ekonomi Modeli’nin nihai hedefi büyümeyi sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kılmaktır.



Dün açıklanan Mayıs ayı işgücü verileri ekonomik aktivitedeki artışın istihdam sağladığını ve kapsayıcı olduğunu göstermekteydi. — Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) July 14, 2022

-Bugün açıklanan sanayi üretimi verileri ise, Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde sanayi gibi dış ticarete konu ve döviz kazandırıcı bir sektörün ivme kazanarak güçlendiğini göstermektedir.

-Mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi piyasa beklentilerini aşarak yıllık yüzde 9,1 oranında artış göstermiştir. Endeksin aylık artışı ise yüzde 0,5 olmuştur.

-Öte yandan reel sektörümüzün perakende satışları Mayıs ayında kuvvetli artış kaydetmiş, sabit fiyatlarla perakende satış hacim endeksi 2022 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 20,8 oranında artmıştır.

-Reel ekonomimizde elde ettiğimiz tüm bu başarıların ilerleyen dönemde de artarak devamını sağlamak için tüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 30'U AŞTI

Nebati'nin TÜİK verilerindeki göstergelerin olumlu olduğuna dair paylaşım yaptığı dakikalarda dolar/TL 17.49 seviyesinde işlem görüyordu.

Gün içerisinde de dolar/TL ise 17.50'yi de aşarak 2022 yılının zirvesine ulaştı. Dolar gün içerisinde en yüksek 17.51'i gördü.

Dolar grafiğindeki yıllık değişime bakıldığında TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 31.99 olurken aylık kayıp yüzde 4.78 oldu.