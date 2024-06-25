Elazığ’da otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralandı
Elazığ’da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Feci kaza, merkeze bağlı Karataş köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. idaresindeki 23 AEE 039 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
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