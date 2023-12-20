Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama
Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler, Devlet Su İşleri bünyesinde tapu toplulaştırma ve birleştirme projesi ile karayolu, demiryolu, su kanalı gibi yöntemlerle bölünen özel mülkiyet ve kamu arazilerinde toplulaştırma vaadiyle sahte tapu düzenleyerek tarla sahiplerini dolandıran kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, resmi belgede sahtecilik suçundan 3 şüpheli yakalandı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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