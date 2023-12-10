Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 17:49
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine operasyon başlatan ekipler, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 3'ü kadın 7 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda 1 kilo 886 gram metamfetamin, uyuşturucu üretiminde kullanılan maddeler ile 2 bin 900 avro ve 1025 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 


uyuşturucu Elazığ

İlgili Haberler

Taksici direksiyon başında uyuşturucu kullandı: ‘Bebeklerim’ diye sevdiği görüntüler ortaya çıktı

Taksici direksiyon başında uyuşturucu kullandı: ‘Bebeklerim’ diye sevdiği görüntüler ortaya çıktı
Bakanlığın aradığı uyuşturucu baronu, MHP'li vekillerin fotoğrafından çıktı

Bakanlığın aradığı uyuşturucu baronu, MHP'li vekillerin fotoğrafından çıktı
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

En Çok Okunan Haberler