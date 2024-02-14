Elazığ’da sel nedeniyle dereler taştı, yollar çöktü

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde sağanak yağış sonrası dereler taştı, aşırı sel nedeniyle yol çöktü.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 17:20
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün açıklamasının ardından Elazığ’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sonrası Karakoçan ilçesine bağlı köylerde dereler taştı, sel nedeniyle ise yol çöktü. Durmuş köyü Uysal Mezrasında ise köyün içindeki dere taşması nedeniyle köylüler ahırlarına gidemedi.


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