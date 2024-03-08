Elazığ’da 'silah ticareti' operasyonu: 1 tutuklama

Elazığ’da polis ekipleri tarafından silah ticaretine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 17:38
Elazığ’da 'silah ticareti' operasyonu: 1 tutuklama
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüphelinin üzerinde ve ellerindeki koli içerisinde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere 10 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 10 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından ‘silah ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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