'Evime 20 polis geldi' dedi, yurttaşlara mikrofon fırlattı... Düzce Valiliği'nden YRP'nin belediye başkan adayı Davut Güloğlu'nun iddialarına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:31

Güncelleme: 07.03.2024 - 11:31

Düzce Valiliği'nin açıklamasında, Davut Güloğlu'nun 6 Mart’ta sosyal medya mecralarında yayılan videosunda yer alan ve evine polis gönderildiğini belirttiği ifadeleriyle ilgili inceleme yapıldığı aktarıldı.

Konu hakkında yapılan inceleme sonucunda, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat’taki talimatı gereği dolandırıcılık şüphelileri M.M. ile M.B.M. ve B.M.’nin Orhangazi Mahallesi’ndeki adreslerinde 7 Şubat’ta arama yapılması talimatı verildiği belirtilerek, "Talimata istinaden yapılan araştırmada şüpheli şahısların Adres Kayıt Sistemi (MERNİS) sorgulamasında belirtilen adreslerde kayıtlarının olduğu bilgisi üzerine arama yapmak üzere aynı gün saat 11.00'de yeterli personel ve mahalle muhtarı ile adreslere gidildiği" bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu adreste arama yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arama yapılacak adreslerin aynı bahçe içinde yan yana villalar olduğu, M.M.’nin ikamet ettiği bildirilen evin boş olduğu, M.B.M. ve B.M’nin ikamet ettiği bildirilen adrese dört polis memuru ve mahalle muhtarı ile birlikte gidildiği, kapısının çalındığı, kapıyı Sayın Davut Güloğlu'nun açtığı ve bu ikametin yaklaşık üç hafta önce S.A. tarafından emlakçı aracılığı ile ikamet sahibi olan B.M. (şüpheli) isimli şahıstan kiralandığını ve bu adreste kendisinin ikamet ettiğini beyan etmesi üzerine, durumun nöbetçi cumhuriyet savcısına iletildiği, şüpheli şahısların adreste bulunmadığı anlaşıldığından savcılık talimatı doğrultusunda arama yapılmadan, konu tutanağa bağlanarak ekiplerin olay yerinden ayrıldığı anlaşılmıştır."

Açıklamada, "Ayrıca, mevzuatla kendisine verilen görevi ifadan başka bir amacı olmayan kahraman kolluk görevlilerimizce konunun safahatının tüm detaylarıyla olayın yaşandığı tarihte muhatabına izah edildiği tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi (YRP) Düzce Belediye başkan adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında Çay Mahallesi’nde bir kahvehaneye giderek yurttaşlara ettiği esnada Düzce'deki yerel gazeteciler tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü.

Davutoğlu, "Siz farkında değilsiniz. Düzce’de büyük baskı var. Siz bunu yaşamıyorsunuz. Evime 20 polis geldi. Yanlış oldu deyip geri gittiler. Emniyet Müdürümüz ile görüştük. Özür dilediler. Resimler asıyoruz, söküyorlar. Gazeteciler bizi tehdit ediyor. 'Para vermezsen seni alaşağı etmezsek görürsün' diyorlar. Her gittiğim yerde söylüyorum. Tümü beni tehdit ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

“SENİ BURAYA TUTTULAR DA MI GÖNDERDİLER”

Bunun üzerine kahvehanede bulunan mahalle sakinlerinden biri Davut Güloğlu’na "Kim o gazeteciler açıkla da bilelim" dedi. Davut Güloğlu ise "Seni buraya tuttular da mı gönderdiler" dedi. Yurttaş da "Beni satın alacak para yok" diye cevap verdi. Güloğlu elindeki mikrofonu fırlatıp üzerine yürüyünce kahvehanede bulunanlar araya girerek tarafları sakinleştirdi.