Elazığ’da şüpheli ölüm: 20 yaşındaki şahsın cesedi bulundu
Elazığ’da 20 yaşındaki gencin cansız bedeni tarihi Harput Mahallesi'nde ağaca asılı halde bulundu. Jandarma ekipleri, şüpheli buldukları ölümün ardından geniş çaplı inceleme başlattı.
Elazığ'da merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'nin bahçesinde meydana gelen olayda vatandaşlar caminin bahçesindeki ağaçta asılı halde bir kişi gördü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, cesedin 20 yaşındaki Ferhat Çelik'e ait olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, gencin ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- Uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi!
- Borca rağmen özel jetiyle geziyormuş
- Mansur Yavaş ve Tan Taşçı Ankara havası oynadı
- Kadın cinayetini önlemek istedi, öldürüldü!
- Feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
- İmamoğlu'ndan 'Türk Ocakları' göndermesi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
- Osmaniye'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
- Hareketli dakikalar: Milyonluk yatta can pazarı
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- Lille yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!
- Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu
- Erdoğdu ve Torun, CHP'den istifa etti
- Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de!
- Cumhur'a kötü haber, yüzde 7 kurtarmadı
- 'Çok kısa ve yırtmaçlı etek giyilmesin'
- MHP'li isimden sert sözlerle istifa
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- İki konuda uzlaşı sağlandı