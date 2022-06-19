Su yüzeyinde görünce ihbar ettiler: Bitlis'te şüpheli ölüm

Bitlis'te derede bir erkeğe ait ceset bulundu. Cenaze, kime ait olduğunun belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

DHA
19 Haziran 2022 Pazar, 17:09
Su yüzeyinde görünce ihbar ettiler: Bitlis'te şüpheli ölüm
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Bitlis Deresi'nde erkek cesedi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Su yüzeyinde bulunan cansız beden, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Ceset, otopsi işlemleri için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cesedin kime ait olduğu otopsi sonucu ile belli olacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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