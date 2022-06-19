Su yüzeyinde görünce ihbar ettiler: Bitlis'te şüpheli ölüm

19 Haziran 2022 Pazar, 17:09

Bitlis Deresi'nde erkek cesedi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Su yüzeyinde bulunan cansız beden, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Ceset, otopsi işlemleri için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cesedin kime ait olduğu otopsi sonucu ile belli olacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.