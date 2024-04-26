Elazığ’da taciz iddiasıyla bir öğretmen tutuklandı

Elazığ’da kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla hakkında yapılan şikayet sonrası gözaltına alınan bir öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 20:24
Elazığ’da taciz iddiasıyla bir öğretmen tutuklandı
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Elazığ’da bir lisede öğretmen olarak görev yapan İ.B. hakkında, okuldaki bazı kız öğrencileri taciz ettiği iddiasında bulunuldu. Öğrenci velilerinin harekete geçmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan şikayet sonrası savcılık, öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarttı. Adliyeye sevk edilen öğretmen İ.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, taciz iddiasının ardından öğretmen İ.B.’yi açığa aldı.


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