Elazığ’da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ’da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltında alındı.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:41
Elazığ’da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
Abone Ol google-news

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçu ile ilgili yürütülen soruşturmada, şüpheli şahısların ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri, ileri tarihli çeklerin takas suretiyle fiyatını düşürdükleri ve borcunu ödeyemeyen şahıslar için pos tefeciliği yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli şahıs yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, çok sayıda çek ve senet, 2 adet pos cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


Elazığ haberleri

İlgili Haberler

60 milyon liralık tefecilik vurgununda 3 kişi tutuklandı

60 milyon liralık tefecilik vurgununda 3 kişi tutuklandı
Erzincan’da tefecilik operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Erzincan’da tefecilik operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Kütahya’da tefecilik yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Kütahya’da tefecilik yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Miras sahipleri dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Miras sahipleri dikkat! Evinizden olabilirsiniz
Küçük piyanist Demirhan yeteneğiyle görenleri şaşkına çeviriyor

Küçük piyanist Demirhan yeteneğiyle görenleri şaşkına çeviriyor
Son Dakika... Hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında karar

Son Dakika... Hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında karar
Havalimanı otomatından aldığı kahve canından ediyordu

Havalimanı otomatından aldığı kahve canından ediyordu
Gazetecileri hedef alan Süleyman Soylu’ya Fatih Altaylı’dan çok sert yanıt: ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’

Gazetecileri hedef alan Süleyman Soylu’ya Fatih Altaylı’dan çok sert yanıt: ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’
Ekrem İmamoğlu Contemporary İstanbul fuarında resim yaptı

Ekrem İmamoğlu Contemporary İstanbul fuarında resim yaptı
Son Dakika... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir partisinden istifa etti

Son Dakika... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir partisinden istifa etti
İnci Taneleri’nde sürpriz bir isim daha kadroya katılıyor!

İnci Taneleri’nde sürpriz bir isim daha kadroya katılıyor!