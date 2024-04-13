Kütahya’da tefecilik yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı
Kütahya’da polisin eşzamanlı düzenlediği operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan 1’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, iki ayrı dosyadan 3 şüpheli şahsa yönelik olarak sürdürülen tefeci soruşturmalarında toplam 18 müşteki şahıs tespit edildi.
Eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda M.A. (49), H.İ.A. (33) ve A.P. (39) isimli şüphelilerin adreslerinde arama yapılarak şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Şüphelilerden M.A. ve H.İ.A. alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken. A.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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