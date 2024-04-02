Erzincan’da tefecilik operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Erzincan’da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 14:32
Erzincan’da tefecilik operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde "tefecilik" yapmak suretiyle haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirdikleri operasyonda, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 44 sayfa noter alım satım evrakları ve kimlik fotokopisi, 12 senet karnesi ibareli kullanılmamış boş senet koçanı, senet defteri ibareli kullanılmamış boş defter, elle yazılmış alacak verecek kağıdı, 6 dijital materyal ele geçirildi.


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