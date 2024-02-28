Elazığ’da torbacılara operasyon: 3 tutuklama

Elazığ’da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 17:50
Elazığ’da torbacılara operasyon: 3 tutuklama
Abone Ol google-news

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele noktasında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, 4 şüpheli tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst ve ikamet aramalarında, 4 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 20 adet fişek ve tabanca yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, 1 adet pompalı tüfek ve 22 adet kartuş, 14 bin 434 adet sentetik ecza maddesi, 4 parça halinde toplam 29,42 gr Metamfetamin maddesi, 4 parça halinde toplam 9,65 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken biri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


adli kontrol haberleri Elazığ haberleri

İlgili Haberler

Kastamonu’da uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Kastamonu’da uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı
Manisa’da bin 510 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Manisa’da bin 510 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye’de kovalama sonucu durdurulan 2 otomobilden uyuşturucu çıktı

Osmaniye’de kovalama sonucu durdurulan 2 otomobilden uyuşturucu çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP'ye savaş açtı: Zehir zemberek sözler!

Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP'ye savaş açtı: Zehir zemberek sözler!
Oyun kokuları bu cihaz sayesinde artık parmaklarınızın ucunda…

Oyun kokuları bu cihaz sayesinde artık parmaklarınızın ucunda…
Düzenli parasetamol kullananlara acil uyarı: 'Ciddi sağlık riskleri doğurabilir...'

Düzenli parasetamol kullananlara acil uyarı: 'Ciddi sağlık riskleri doğurabilir...'
Sopranos’un Adriana’sından ‘OnlyFans’ itirafı: ‘5 dakikada kredi borcumu ödedim’

Sopranos’un Adriana’sından ‘OnlyFans’ itirafı: ‘5 dakikada kredi borcumu ödedim’
İmamoğlu: Topbaş’a hayatı zindan ettin

İmamoğlu: Topbaş’a hayatı zindan ettin
Beef dizisi için Anne Hathaway ve Jake Gyllenhaal bir araya geliyor!

Beef dizisi için Anne Hathaway ve Jake Gyllenhaal bir araya geliyor!
AKP’li belediyenin inşaatında çalışan bazı sendika üyelerine elektronik kelepçe: Hak arayana ev hapsi!

AKP’li belediyenin inşaatında çalışan bazı sendika üyelerine elektronik kelepçe: Hak arayana ev hapsi!
Borsaya nasıl başlanılır, nasıl oynanır ve nasıl para kazanılır?

Borsaya nasıl başlanılır, nasıl oynanır ve nasıl para kazanılır?