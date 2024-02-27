Osmaniye’de kovalama sonucu durdurulan 2 otomobilden uyuşturucu çıktı

Osmaniye’de kovalama sonucu polis ekiplerince durdurulan 2 otomobilde 61 kilo 950 gram skunk maddesi ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 22:39
Osmaniye’de kovalama sonucu durdurulan 2 otomobilden uyuşturucu çıktı
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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ile Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve naklinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Otomobil ile uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine fiziki ve teknik takibin ardından Cüneyt C. ve Osman C. isimli şahısların kullandığı 2 otomobil polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Film sahnelerini aratmayan kovalamanın ardından durdurulan otomobilde, yapılanan aramada 61 kilo 950 gram skunk maddesi ele geçirildi.


Otomobilde bulunan sürücüler Cüneyt C. ile Osman C. ve otomobilde bulunan Adnan D., isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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