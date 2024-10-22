Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 08:15

Kaza, gece saatlerinde eski Kemah yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşaktan çıkan otomobil ile çevre yolu üzerinden seyir halindeki otomobil çarpıştı.

Kazada iki sürücü yaralanırken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #EDirne #trafik kazası

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