Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 580 gram skunk ele geçirilirken bir şüpheli de gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:28
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli H.U.’nun işyerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelinin işyerinde yapılan arama sonucunda 580 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.


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