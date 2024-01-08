Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:28

Güncelleme: 08.01.2024 - 09:33

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli H.U.’nun işyerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelinin işyerinde yapılan arama sonucunda 580 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.