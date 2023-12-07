Niğde’de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 09:10
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı planlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 93,18 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 225 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 750 TL para ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli de adliyeye sevk edildi.


Niğde uyuşturucu

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