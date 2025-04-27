İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatında kaza: Çok sayıda yaralı var!

İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatının Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay mevkiindeki viyadük çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında 9 işçi yaralandı.

İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatında kaza: Çok sayıda yaralı var!
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İHA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 08:23

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Alaşehir Gümüşçay Mahallesi mevkiinde demir yolu viyadük inşaatında demir döşeme çalışmaları esnasında demir döşeli zemin çöktü.

9 İŞÇİ YARALANDI

Olayda 9 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #İzmir #CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan #Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren #inşaat

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