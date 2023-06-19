Elazığ'da yük treni işçilere çarptı: 2 kişinin durumu ağır
Elazığ'ın Palu ilçesinde tünelde çalışırken yük treninin çarptığı 2 işçi, ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Palu ilçesi Aşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Elazığ’dan Bingöl’e giden yük treni, tünelde raylarda çalışma yaptığı belirtilen işçiler H.Y. ve Ş.T.’ye çarptı.
İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından işçiler Palu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
İşçilerin hayati tehlikesinin olduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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